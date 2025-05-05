В Госдуме рассказали о способах увеличить пенсию

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в разговоре с RT о пяти наиболее эффективных способах увеличить размер пенсии.

Парламентарий посоветовал начать с проверки правильности учета трудового стажа и пенсионных взносов. Для этого он рекомендовал запросить выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги» или обратиться непосредственно в Социальный фонд России. Если обнаружится, что учтены не все периоды работы, следует предоставить подтверждающие документы: архивные справки, копии трудовых договоров или трудовую книжку.

Он также отметил, что важно проверить, засчитаны ли периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками, поскольку за них начисляются пенсионные коэффициенты.

Далее депутат объяснил, что второй способ повышения пенсии — это выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если гражданин участвует в накопительной системе, ему стоит ответственно подойти к выбору организации, где хранятся его средства. Накопления можно перевести как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

По его словам, НПФ часто предлагают более высокую доходность за счет инвестирования, что может увеличить будущие выплаты. Однако он предупредил, что к выбору фонда нужно подходить осторожно: проверять его надежность, репутацию и наличие лицензии на сайте Центробанка РФ. Кроме того, частые переводы средств между фондами могут привести к потере инвестиционного дохода.

Третий вариант, как разъяснил Гаврилов, — использование срочной пенсионной выплаты. Этот инструмент позволяет получать накопленные средства в течение как минимум десяти лет, причем сумма выплат будет значительно выше, чем при стандартной пожизненной накопительной пенсии. Такой подход может быть выгоден тем, кто хочет распорядиться средствами в более активные годы.

Четвертый способ, о котором рассказал депутат, — докупка пенсионных баллов. Этот механизм предназначен для тех, у кого не хватает баллов для страховой пенсии (например, из-за неофициальной работы или недостаточного стажа). Недостающие баллы можно приобрести, добровольно уплатив взносы в Социальный фонд России. Однако он предостерег, что этот вариант сопряжен с финансовыми затратами: стоимость балла ежегодно устанавливается государством и может быть высокой. Кроме того, важно точно рассчитать необходимое количество баллов, чтобы не переплачивать за излишки, которые не повлияют на размер пенсии.

Пятый способ — направление средств материнского капитала на накопительную пенсию. Как пояснил Гаврилов, этой возможностью могут воспользоваться только женщины. Перевод части капитала в пенсионные накопления позволяет увеличить будущие выплаты за счёт инвестирования средств фондом.

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