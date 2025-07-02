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Глава Сбербанка призвал к снижению ключевой ставки в РФ

Греф призвал снижать ключевую ставку более решительными шагами
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Пресс-служба Сбера

Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС.

«Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд — снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», — сказал он.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13% к концу 2025 года.

Шохин допустил, что Центробанк не снизит ключевую ставку в июле. Однако, по его словам, можно ожидать, что регулятор в первый осенний месяц снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года — до 13–15%, подчеркнул глава союза.

Ранее Аксаков заявил, что вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз.

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