Глава Сбербанка призвал к снижению ключевой ставки в РФ

Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС.

«Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд — снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», — сказал он.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13% к концу 2025 года.

Шохин допустил, что Центробанк не снизит ключевую ставку в июле. Однако, по его словам, можно ожидать, что регулятор в первый осенний месяц снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года — до 13–15%, подчеркнул глава союза.

Ранее Аксаков заявил, что вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз.