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Глава РСПП спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Шохин: ключевая ставка может быть снижена до 13% к концу 2025 года
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Евгений Биятов/РИА Новости

К концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 13-15%. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения. Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться», — сказал глава РСПП.

Шохин добавил, что сентябрьское заседание Центробанка РФ должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в ряде отраслей. В связи с этим можно ожидать, что регулятор в первый осенний месяц снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года — до 13-15%, подчеркнул глава союза.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, ранее она держалась на уровне 21%. В регуляторе заявили, что продолжат придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее в ЦБ назвали условие для повышения ключевой ставки в июле.

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