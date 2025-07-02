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В Азербайджане заявили о заморозке экономического сотрудничества с Москвой

Депутат Мусабеков: Азербайджан замораживает экономическое сотрудничество с РФ
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Азербайджан решил заморозить сотрудничество с РФ в сфере экономики и отказаться от переговоров по некоторым бизнес-проектам. Об этом заявил депутат парламента республики Расим Мусабеков в беседе с изданием Minval.

«Приостановлены различного рода обсуждения и переговоры по ряду крупных соглашений по экономическим направлениям», — сказал депутат.

Мусабеков отметил, что уже принято решение о заморозке многих культурных программ, а также политического диалога двух стран. В частности, Азербайджан отказался принимать вице-премьера России Алексея Оверчука, который должен был приехать с официальным визитом в конце июня.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

По данным издания Trend, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит смысла в визите любого официального лица России в страну.

2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Азербайджана принять меры по возвращению отношений двух стран к уровню стратегического союзничества.

Ранее в Кремле назвали провокацией разговор Зеленского с Алиевым.

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