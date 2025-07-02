«Трамп — богом избранный президент»: экс-глава ФИДЕ Илюмжинов — о снятии санкций США

США сняли санкции с бывшего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова. Он сам рассказал «Газете.Ru», что десять лет пытался избавиться от ограничений и писал письма Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Дональду Трампу, пока наконец не «победил». Он назвал действующего американского президента «избранным богом» и поблагодарил его за решение снять санкции.

«Инициатором я был, потому что я писал начиная с 2015 года, когда незаконно меня включили в санкции. Я подал в суд против газеты The Guardian, которая опубликовала недостоверные данные по Сирии, выиграл суд против них, они извинились. Затем я подал в суд против минфина США, сумма иска была 50 миллиардов долларов. И я готов был приехать на суд и выступать там перед судом присяжных. Если там электрический стул — электрический стул, если нет — пусть 50 миллиардов выплачивают. Затем я написал Бараку Обаме, потом письмо было у меня Бушу и потом Дональду Трампу. Наверное, сыграло роль все. И я считаю, что действительно Дональд Трамп пришел в этот мир президентом США второй раз, был избран не случайно, он богом избранный президент. Он должен изменить существующий миропорядок, который неправильно устроен. Спасибо Дональду Трампу, спасибо президенту США, что он действительно прислушался, снял санкции с меня. Я боролся 10 лет. Я считаю, что победил», — сказал он.

Илюмжинов добавил, что был практически первым гражданином РФ, против которого были введены международные санкции.

«Я был президентом всемирной шахматной федерации ФИДЕ. Инициатором [санкций], я считаю, был 13 чемпион мира Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) — это было перед выборами в 2014 году в Тромсё. На меня было оказано беспрецедентное влияние, чтобы я сам добровольно ушел с поста президента ФИДЕ, но я боролся. Меня мало кто тогда поддержал и у нас в стране, и вообще считали, что это несерьезно. Я тогда, в 14 году, заявлял, что это только начало, нам нужно перестраивать полностью свою внешнюю политику, органы свои полностью в новой парадигме, потому что с 14-го года, когда у нас случился Донбасс, Луганск, Крым, мы стали жить в новом мире, то есть в состоянии этой третьей мировой войны. И я был, можно сказать, первым гражданином Российской Федерации, на которого были возведены эти международные санкции в 15-м году», — добавил он.

По словам Илюмжинова, теперь он хочет посетить США, открыть напротив Белого дома шахматный клуб и встретиться с Трампом, чтобы рассказать, «как обстоят дела в мире и в России».

«Я собираюсь посетить США, Вашингтон, я подал сейчас заявку на визу. Напротив Белого дома я снял помещение, там открыть шахматный клуб. И хочу штаб-квартиру всемирной шахматной федерации ФИДЕ открыть в Вашингтоне и проводить мир во всем мире. Трамп сейчас заявляет, что он против убийства людей — сейчас более 117 вооруженных конфликтов проходит. У нас президент России Владимир Владимирович Путин против диктата, против вмешательства в суверенитет государств. Я думаю, что два великих президента, Трамп и Путин, найдут общий язык. Я хочу встретиться с Трампом. Я на протяжении этих 10 лет дома не сидел, посетил больше 100 стран и хочу рассказать Дональду Трампу, как вообще дела обстоят в мире, как в России, и что нужно по-новому сейчас перестраивать мир», — заявил он.

Экс-глава ФИДЕ уточнил, что во время действия санкций не мог въезжать в США, но в остальном ограничения ему не мешали.

«Санкции не мешали, я только не мог в США въехать. Они должны были арестовать все мои счета — это активы, яхты, самолеты. У меня, кроме счета в Сбербанке, нигде [ничего] не было. И поэтому я нанял адвокатов, у меня были адвокаты, американские юристы — они год работали, они не нашли никаких ни счетов, ничего, они даже написали в Госдеп, для чего санкции против Илюмжинова ввели? У меня не арестовали ни яхт, ни самолетов, ни счетов иностранных, ничего. И я посещал все страны, кроме США. Сейчас с меня санкции сняли, я посещу США, хочу там открыть шахматный клуб. И вообще, хочу проводить миролюбивую политику и объяснять гражданам США, что мир не ограничен рамками Соединенных Штатов Америки», — заключил Илюмжинов.

2 июля Кирсан Илюмжинов, который 17 лет возглавлял республику Калмыкия и 23 года — Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), сообщил в своем Telegram-канале, что 30 июня указом президента США Дональда Трампа с него были сняты санкции, которые десять лет назад ввел американский Минфин. Экс-президент ФИДЕ заявил, что воспринимает решение «как еще один серьезный сигнал о заинтересованности руководства США, лично президента Трампа позитивно изменить характер отношений с нашей страной, его намерении переосмыслить дальнейшее развитие международных отношений».

Ранее министерство финансов США ввело персональные санкции против четырех граждан России.