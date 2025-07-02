В РАН прогнозируют скорый конец «зарплатной гонки» в России

РАН: в РФ может скоро завершиться «гонка зарплат», которая длится уже три года

В России может скоро завершиться «гонка зарплат», которая продолжалась последние три года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В июне текущего года впервые с июля 2022 года баланс зарплатных планов предприятий стал отрицательным, а численность работников начала сокращаться. По мнению экспертов, изменения связаны с замедлением экономического роста на фоне жесткой денежно-кредитной политики, а также с необходимостью снижения цен.

По данным опроса РАН, большинство компаний ожидают сокращение численности персонала. Баланс ожиданий по численности работников снизился до минус 7 пунктов, что хуже аналогичных показателей в промышленности еврозоны. При этом кадровые эксперты отмечают сокращение числа вакансий в различных отраслях при том, что массовых увольнений пока не наблюдается.

Автор статьи отмечает, что данные Росстата по состоянию рынка труда на апрель 2025 года не фиксируют резких изменений: уровень безработицы остается рекордно низким — 2,3%, а численность нанятых и работающих по гражданско-правовым договорам остается стабильной.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является одним из лучших на сегодня показателей в мире.

Ранее россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля.