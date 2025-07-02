На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РАН прогнозируют скорый конец «зарплатной гонки» в России

РАН: в РФ может скоро завершиться «гонка зарплат», которая длится уже три года
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

В России может скоро завершиться «гонка зарплат», которая продолжалась последние три года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В июне текущего года впервые с июля 2022 года баланс зарплатных планов предприятий стал отрицательным, а численность работников начала сокращаться. По мнению экспертов, изменения связаны с замедлением экономического роста на фоне жесткой денежно-кредитной политики, а также с необходимостью снижения цен.

По данным опроса РАН, большинство компаний ожидают сокращение численности персонала. Баланс ожиданий по численности работников снизился до минус 7 пунктов, что хуже аналогичных показателей в промышленности еврозоны. При этом кадровые эксперты отмечают сокращение числа вакансий в различных отраслях при том, что массовых увольнений пока не наблюдается.

Автор статьи отмечает, что данные Росстата по состоянию рынка труда на апрель 2025 года не фиксируют резких изменений: уровень безработицы остается рекордно низким — 2,3%, а численность нанятых и работающих по гражданско-правовым договорам остается стабильной.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является одним из лучших на сегодня показателей в мире.

Ранее россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами