Россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля

Россияне во второй половине июля получат большую часть зарплаты, чем в первую, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В июле третий месяц подряд вторая выплата оклада будет больше первой, но перекос будет незначительным по сравнению с маем и июнем. Это связано с числом рабочих дней в каждой из половин месяцев. В июле 23 рабочих дня — в первой половине месяца 11 рабочих дней, а во второй половине – 12 рабочих дней. В июне такое соотношение было 8 и 11 соответственно (19 рабочих дней), а в мае — 7 и 11 соответственно (18 рабочих дней). Согласно Трудовому кодексу РФ, оклад выплачивается не реже двух раз в месяц. При этом в случае выплаты зарплаты два раза в месяц при расчете конкретной величины выплачиваемой суммы оклада принимается в учет число рабочих дней соответствующей половины месяца», — отметил Балынин.

Он привел пример. У человека оклад равен 71 тыс. рублей. За первую половину июля оклад будет выплачен в сумме 33956,52 рубля (за вычетом налога на доходы физических лиц — 29542,52 рубля), а за вторую половину — 37043,48 рубля (за вычетом НДФЛ – 32227,48 рубля). В июне у такого сотрудника за первую половину месяца выплаты были 26008,74 рубля за вычетом налога, за вторую — 35761,26 рубля, а в мае — 24022,11 рубля за вычетом НДФЛ и 37747,89 рубля соответственно.

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