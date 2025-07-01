Минимущества Крыма выставило на продажу порты в Ялте и Евпатории

На портале ГИС «Торги» были опубликованы активы морских портов Ялты и Евпатории

Министерство имущества Крыма выставило на продажу 100% акций Ялтинского и Евпаторийского морских портов. Соответствующие объявления были размещены на сайте площадки ГИС «Торги».

Активы портов выставлены на продажу разными лотами. Согласно информации на портале, начальная стоимость порта в Ялте (17 причалов) составляет 1,5 млрд рублей, в то время как Евпаторийская гавань (8 причалов) выставлена за 192,9 млн рублей.

Общая площадь недвижимости в Ялтинском порту, включая здания морвокзала, клуба моряков, кассовые павильоны, склады и другие строения, составляет 32,2 тысячи кв. м. В свою очередь, площадь недвижимости порта в Евпатории составляет 8,7 тысячи кв. м. В нее входят нежилые здания, мастерская и различные склады.

Оба порта начали функционировать в начале 19 века, обслуживая как грузовые, так и пассажирские суда.

В начале июня советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что высокая вражеская активность была зафиксирована у берегов Крыма и в Черном море. Он также призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.

Ранее в пассажирском терминале порта Ялты появилась игорная зона.