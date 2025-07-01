На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минимущества Крыма выставило на продажу порты в Ялте и Евпатории

На портале ГИС «Торги» были опубликованы активы морских портов Ялты и Евпатории
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство имущества Крыма выставило на продажу 100% акций Ялтинского и Евпаторийского морских портов. Соответствующие объявления были размещены на сайте площадки ГИС «Торги».

Активы портов выставлены на продажу разными лотами. Согласно информации на портале, начальная стоимость порта в Ялте (17 причалов) составляет 1,5 млрд рублей, в то время как Евпаторийская гавань (8 причалов) выставлена за 192,9 млн рублей.

Общая площадь недвижимости в Ялтинском порту, включая здания морвокзала, клуба моряков, кассовые павильоны, склады и другие строения, составляет 32,2 тысячи кв. м. В свою очередь, площадь недвижимости порта в Евпатории составляет 8,7 тысячи кв. м. В нее входят нежилые здания, мастерская и различные склады.

Оба порта начали функционировать в начале 19 века, обслуживая как грузовые, так и пассажирские суда.

В начале июня советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что высокая вражеская активность была зафиксирована у берегов Крыма и в Черном море. Он также призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.

Ранее в пассажирском терминале порта Ялты появилась игорная зона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами