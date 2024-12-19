Путин оценил возможный перевод офисов крупных компаний в регионы

Президент Российской Федерации во время прямой линии ответил на вопрос журналиста о возможности перевода офисов крупных компаний в регионы страны.

В частности, глава государства прокомментировал перспективы переезда офиса крупнейшего электроэнергетического холдинга страны РусГидро из Москвы в Сибирь.

Путин отметил, что перевод руководства компании из Москвы в географический центр России давно обсуждается и представляется логичным. По его словам, такой переход в регионы, где сосредоточены многочисленные энергетические мощности компании, следует считать вопросом времени.

Президент прояснил, что отсрочки связаны не с тем, что главы холдинга не хотят покидать столицу или не хотят переезжать в Сибирь, у многих есть семьи, дети.

«А потому, принимая решение изменить место жительства в связи с рабочей целесообразностью, нужно учитывать такие важные нюансы», — отметил глава государства.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».