«Газпром» выставит на продажу ряд санаториев и баз отдыха по всей России

«Газпром» планирует продать ряд санаториев и баз отдыха, расположенных в разных регионах России, включая объекты на Черноморском побережье. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.

Список объектов, предназначенных для реализации, составили санаторий «Голубая горка» и оздоровительный центр «Санаторий Юг» в Сочи, лечебно-профилактическая база «Голубая волна» под Новороссийском, пансионат «Факел» в Кисловодске, детский оздоровительный центр «Спутник» в Башкортостане, база отдыха «Голубой факел» в Новгородской области, а также спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» под Смоленском.

Сообщается, что реализация имущества произойдет отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ».

В 2024 году в «Газпроме» сообщили о планах продажи недвижимости в Москве в связи с переездом группы компаний в Санкт-Петербург, а также о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов в России, Армении и Белоруссии.

До этого холдинг анонсировал о продажу недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской областях.

Ранее «Газпром» обновил рекорд месячных поставок газа потребителям.