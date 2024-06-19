Россиянам дали советы, как сделать ипотеку выгоднее

Прежде чем оформить ипотеку, проведите детальный анализ рынка и существующих предложений. Исследуйте различные льготные программы и выясните, соответствуете ли вы их условиям. Финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась советами, как сделать ипотеку выгоднее.

«Анализ рынка и исследование льготных программ поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант. Также важно оценить долгосрочные перспективы объекта недвижимости и выявить возможные скрытые комиссии банков», — объяснила она.

Еще один способ — сотрудничество с одним и тем же банком.

«Ваш банк, в котором вы получаете зарплату, может предложить скидку на процентную ставку по ипотеке. Даже небольшое снижение ставки, например на 0,5%, может значительно уменьшить общую сумму переплаты по кредиту. Обязательно узнайте о возможных скидках и льготных условиях в вашем банке», — рекомендовала эксперт.

Оформление страховки самостоятельно, а не через банк, также может существенно сэкономить деньги.

«Стоимость страховки, предложенной банком, часто выше, чем у сторонних страховых компаний, аккредитованных банком. Выбор более дешевой страховки снизит вашу финансовую нагрузку», — сказала Волкова.

По словам консультанта, траншевая ипотека позволяет зафиксировать стоимость жилья и уменьшить финансовую нагрузку до сдачи дома в эксплуатацию.

«При этом банк выдает кредит частями (траншами), которые перечисляются застройщику. Обычно это два транша, но их может быть и больше. Это время можно использовать для накопления средств на погашение кредита или вложения в другие активы», — добавила специалист.

Волкова подчеркнула, что выбор оптимального срока кредита — ключевой момент для выгодной ипотеки. Чем короче срок кредитования, тем меньше переплата по процентам.

«Однако нужно учитывать и комфортность ежемесячного платежа. Рассмотрите и возможность досрочного погашения кредита, что также уменьшит переплату. Другой способ экономии — имущественный налоговый вычет, который позволяет вернуть часть средств, потраченных на выплату ипотеки, и направить их на погашение долга», — рассказала эксперт.

Еще один способ — значительный первоначальный взнос и рефинансирование.

«Большой первоначальный взнос снижает сумму кредита и, соответственно, переплату по нему. Банк воспринимает крупный взнос как признак вашей финансовой надежности. А рефинансирование ипотеки на более выгодных условиях также может снизить общую стоимость кредита, особенно если ваши финансовые обстоятельства улучшились или на рынке появились лучшие предложения», — отметила эксперт.

Ранее выяснилось, что большинство россиян не смогли бы приобрести квартиру без льготной ипотеки.