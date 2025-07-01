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Власти хотят закрыть дефицит энергии на юге за счет накопителей

«Ъ»: для покрытия дефицита на юге планируют строить системы накопления энергии
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Shutterstock

Правительство России рассматривает возможность строительства специализированных систем накопления энергии (СНЭ) в Краснодарском крае и в Крыму, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме южных регионов страны. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания кабмина.

Как отмечает «Ъ», власти рассматривают два варианта строительства этих систем: конкурс с инвестконтрактами или строительство «Россетями» с включением затрат в тариф.

Аналитики оценивают стоимость проекта в 72–98 млрд руб., что сопоставимо с новой генерацией. При этом для потребителей электричество из СНЭ будет стоить дороже — до 90 руб./кВт·ч против 10–12 руб. у традиционной генерации.

В «Росатоме» поддержали идею и выразили готовность выступить технологическим партнером. Вопрос о том, будет использоваться иностранное или отечественное оборудование, будет обсуждаться.

До этого заместитель главы министерства энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщал, что в России разрабатывается программа модернизации угольных электростанций.

Ранее «Россети» предупредили о риске банкротства сибирской «дочки».

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