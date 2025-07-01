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В России назвал способ, который сделает новостройки доступнее

Риелтор Апрелев: новостройки в России можно сделать доступнее для покупателей
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новостройки в России можно сделать доступнее для граждан, если изменить схему финансирования строительства. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Застройщики, чтобы как-то стимулировать спрос, завлекают рассрочками: часть суммы вносишь сразу, часть — по завершении строительства. Но это зачастую схема противозаконная», — подчеркнул риелтор.

Он призвал разработать аналогичную законную систему, в ходе реализации которой будут использоваться эскроу-счета. Например, россияне могут вносить 20-30% стоимости квартиры в качестве аванса, который будет храниться на эскроу-счете, а остальное — через ипотеку. При этом застройщик получит эти средства только тогда, когда завершится возведение дома.

Апрелев добавил, что покупатели начнут выплачивать ипотеку, когда получит ключи от жилья.

Исследование Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) до этого показало, что в некоторых регионах РФ намечается кризис перепроизводства новостроек. Согласно результатам исследования ЕРЗ, подобная ситуация сложилась в 28 российских регионах, в том числе в Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях.

Ранее были названы зарплаты покупателей жилья в России.

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