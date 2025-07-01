Челябинское предприятие введет четырехдневную рабочую неделю

ЧЭМК перейдет на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября из-за кризиса

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) введет четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений (дневной график работы) переводится на неполную рабочую неделю (четыре дня в неделю) до конца 2025 года», — подчеркнул он.

Целью введения таких антикризисных мер названо сохранение трудового коллектива и продолжение производства.

До этого на ЧЭМК началась остановка токсичного электродного производства. В 1930 году ЧЭМК стал первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в Челябинске.

Губернатор добавил, что процесс последовательного прекращения производства является технически емким, поэтому он должен занять чуть больше двух месяцев.

Ранее суд приговорил к трем годам колонии сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского.