Финансист предсказал снижение ключевой ставки в РФ до 13%

К концу 2025 года Центробанк России может опустить ключевую ставку до 13–15%. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17–18%», — заявил он.
По мнению Аксакова, на перспективу еще более существенного снижения ключевой ставки указывает инфляционная ситуация и экономическая ситуация в целом. В то же время важным фактором снижения ключевой ставки он назвал инфляционные ожидания населения.
До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13% к концу 2025 года.
Шохин допустил, что Центробанк не снизит ключевую ставку в июле. Однако, по его словам, можно ожидать, что регулятор в первый осенний месяц снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года — до 13–15%, подчеркнул глава союза.
Ранее Аксаков заявил, что вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз.