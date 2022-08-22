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Бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в международный розыск

Бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова объявили в международный розыск за растрату

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова по делу о крупной растрате и объявил его в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе суда, Рубинов обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи российским правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что бывшего главного нарколога России Евгения Брюна задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Также задержан его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По неподтвержденной информации, уголовное дело связано с тендерами на тест-системы для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Ранее такие тесты собирались ввести при получении водительских прав.

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