Бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова по делу о крупной растрате и объявил его в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе суда, Рубинов обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи российским правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что бывшего главного нарколога России Евгения Брюна задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Также задержан его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По неподтвержденной информации, уголовное дело связано с тендерами на тест-системы для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Ранее такие тесты собирались ввести при получении водительских прав.