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Рабочие подрались на 9-м этаже на стройке в Подмосковье

Baza: рабочие подрались на стройке ЖК от застройщика «Самолет» в Подмосковье
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Подмосковье на строительной площадке жилого комплекса «Спутник» (застройщик — ГК «Самолет») произошла массовая драка между рабочими. Инцидент случился 24 июня — конфликт разгорелся прямо на крыше здания, на уровне девятого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В посте говорится, что, по словам очевидцев, в ходе потасовки использовались не только кулаки, но и строительная арматура. Несколько человек пытались остановить участников конфликта, однако безуспешно, уточняется в посте.

На место прибыла полиция. По предварительным данным, задержаны восемь человек — их считают зачинщиками. Им может грозить административный арест сроком до 15 суток.

По информации медиков, в результате драки пострадали шестеро рабочих. Всем им оказана помощь, у пострадавших диагностированы легкие травмы.

В компании-застройщике заявили, что проводят внутреннюю проверку. В случае подтверждения фактов нарушения сотрудники будут уволены. Также на объекте планируют усилить охрану.

В июне сообщалось, что в недавно сданных домах жилого комплекса «Новое Внуково», построенного компанией «Самолет», жильцы начали сталкиваться с многочисленными проблемами.

Ранее прокуратура обнаружила нарушения в домах от застройщика «ПИК».

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