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Жители ЖК «Новое Внуково» жалуются на качество ремонта квартир

«Лента.ру»: владельцы квартир ЖК «Внуково» жалуются на искривление стен на 5 см
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В недавно сданных домах жилого комплекса «Новое Внуково», построенного компанией «Самолет», жильцы начали сталкиваться с многочисленными проблемами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отзывы собственников.

Так, одна из жительниц рассказала, что в ее квартире стены оказались заметно искривлены — местами отклонение достигает пяти сантиметров, что мешает разместить мебель. Кроме того, по ее словам, дважды отваливалась плитка в ванной, на окнах обнаружились царапины, а ламинат поврежден — с трещинами и сколами.

«Самое неприятное я обнаружила, когда в доме отключили электричество и отопление. Подошла к окну — и почувствовала сильный сквозняк. За батареей, где должна быть стена, оказалась щель — в месте вывода трубы от кондиционера», — описала женщина ситуацию.

Еще один владелец квартиры пожаловался на вздувшееся покрытие пола и перекошенные двери, которые с трудом закрываются.

Согласно закону о долевом строительстве, застройщик обязан устранять подобные недостатки: на инженерные системы и конструкцию здания действует гарантия три года, а на отделку — один год. При этом ремонт в рамках гарантийного срока должен быть бесплатным. Если девелопер уклоняется от выполнения обязательств, жильцы вправе обращаться в суд.

Однако дольщики оказались в уязвимом положении из-за действия моратория на штрафы для застройщиков. С 2020 года он неоднократно продлевался, а в последний раз был введен в марте 2024 года и будет действовать до конца июня 2025 года. Пока мораторий в силе, взыскать неустойку за просрочку ввода объекта в эксплуатацию или за дефекты строительства невозможно.

Ранее сообщалось, что жители ЖК «Новое Внуково» столкнулись с проблемами.

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