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Прокуратура обнаружила нарушения в домах от застройщика «ПИК»

«Домострой»: прокуратура Москвы заявила об ущербе для жильцов ЖК «ПИК» из-за доступов
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Жилой квартал «Москворечье»/Девелопер ПИК

Прокуратура Москвы заявила об ущербе для жильцов многоквартирных домов от застройщика «ПИК» из-за препятствий к доступу операторов связи в жилые комплексы. Об этом написал Telegram-канал «Домострой».

«В ответе прокуратуры Москвы на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова сообщается, что управляющая организация, получившая от МТС и «Ростелекома» запросы об обеспечении доступа к объектам общего имущества в многоквартирном доме, создавая препятствия путем непредоставления доступа к ним, нарушает действующее жилищное законодательство, а также подрывает принципы антимонопольного законодательства, что наносит ущерб потребителям и жителям многоквартирного дома», —говорится в посте.

В середине мая Федеральная антимонопольная служба нашла проблемы с доступом операторов связи в жилые комплексы застройщика «ПИК». Ведомство в ходе проверки обнаружило, что жильцы могут подключиться только к одному интернет-провайдеру — «Ловител». Такие проблемы нашли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Управляющая компания этих ЖК входит в группу лиц «ПИК». «Ловител» является единственным оператором самого застройщика. ФАС направила запросы в «Ловител» и 10 управляющих компаний застройщика. ФАС потребовала от УК предоставить сведения о числе поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обосновать недопуск конкретных провайдеров в многоквартирные дома. Если факты нарушений подтвердятся, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее SHOT писал, что в новостройках крупнейшего застройщика страны — «ПИК» — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

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