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ЦБ вводит ограничения на автокредиты и займы под залог авто

Банк России с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России с 1 июля вводит количественные ограничения на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Новые лимиты установлены таким образом, чтобы не ограничивать возможности граждан получать кредиты на покупку автомобилей. Решение о введении макропруденциальных ограничений было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года.

«Большая часть таких займов (58%) выдается гражданам с высокой долговой нагрузкой - более 50%», — пояснили в Банке России.

Регулятор отметил, что банки и МФО активно наращивали выдачу кредитов под залог автотранспорта. Новые лимиты установлены едиными для целевых автокредитов и нецелевых потребительских кредитов с таким обеспечением.

Для заемщиков с долговой нагрузкой 50-80% лимит составит 20% от общего объема таких кредитов. При нагрузке свыше 80% лимит снижается до 5%.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что если россиянам продолжат навязывать дорогие автокредиты, то Банк России перейдет к более жесткому регулированию.

Ранее в ЦБ назвали условие для повышения ключевой ставки в июле.

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