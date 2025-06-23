Назван размер пенсии госслужащих

Госслужащие могут рассчитывать на пенсию в 63 тыс. рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

По его словам, для трудоустройства на государственную службу, как правило, требуется высшее образование и соответствие установленным требованиям. Однако на некоторые должности младшего уровня допускается и среднее профессиональное образование. То есть начало карьеры госслужащим чаще всего приходится на возраст 21–24 года, а выход на пенсию для определенных категорий этих работников (военные, сотрудники силовых структур — МВД, Росгвардия, ФСИН) возможен в 40–43 года, тогда как пенсионный возраст с учетом его повышения — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

«Пенсия федеральных госслужащих в 2025 году составляет в среднем 36,2 тыс. рублей. Обычная страховая пенсия сейчас — около 24 тыс. рублей в среднем. Право на выплаты по выслуге лет предоставляется при наличии стажа не менее 19 лет и 6 месяцев. Этот порог постепенно повышается и, предположительно, достигнет 20 лет в 2026 году. Тогда же ожидается индексация на 10% — поэтапно: на 4,5% в феврале и на 5,5% в апреле. Средняя зарплата сотрудников госструктур составляет 84 тыс. рублей. Пенсия по выслуге лет рассчитывается как 45% от этого показателя, что эквивалентно 36–37 тыс. рублей», — отметил Никитин.

Он сказал, что дополнительно может быть назначена страховая часть, при соблюдении стандартных условий — достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин), накопления более 30 пенсионных баллов. При этом общий размер выплат — по выслуге и страховой — не должен превышать 75% от прежней зарплаты.

«Таким образом, при доходе в 84 тыс. рублей и стаже 20 лет пенсионер сможет рассчитывать на пенсию в 63 тыс. рублей в месяц. С учетом грядущей индексации в 2026 году средняя выплата по выслуге вырастет примерно до 40 тыс. рублей. Общий ежемесячный доход по достижении пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин), включая страховую часть, может достигать 67 тыс. рублей», — заключил Никитин.

Ранее депутат назвал размер зарплаты для начисления максимальной пенсии в России.