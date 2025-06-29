Сербский банк запретил россиянам платежи в евро

Сербский Alta Banka запретил гражданам России и Белоруссии осуществлять платежи в евро. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Отмечается, что причина заключается в европейских партнерах кредитной организации, так как европейские банки-корреспонденты Alta Banka считают операции с евро, инициированные гражданами России и Белоруссии, высокорискованными. Отказывать в выполнении данных платежных поручений будут всем, даже если транзакции никак не связаны с санкционными списками.

До этого сообщалось, что крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратил прием платежей в евро из российских банков, сделав лишь исключение для собственной дочерней структуры в России — «Интезы». Представители банка Intesa Sanpaolo уточнили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Имеются в виду банки, расположенные на территории Италии.

Ранее Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России.