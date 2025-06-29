На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербский банк запретил россиянам платежи в евро

Сербский Alta Banka запретил россиянам платежи в евро
close
BalkansCat/Shutterstock/FOTODOM

Сербский Alta Banka запретил гражданам России и Белоруссии осуществлять платежи в евро. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Отмечается, что причина заключается в европейских партнерах кредитной организации, так как европейские банки-корреспонденты Alta Banka считают операции с евро, инициированные гражданами России и Белоруссии, высокорискованными. Отказывать в выполнении данных платежных поручений будут всем, даже если транзакции никак не связаны с санкционными списками.

До этого сообщалось, что крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратил прием платежей в евро из российских банков, сделав лишь исключение для собственной дочерней структуры в России — «Интезы». Представители банка Intesa Sanpaolo уточнили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Имеются в виду банки, расположенные на территории Италии.

Ранее Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами