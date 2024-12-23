Крупнейший итальянский банк ограничит прием платежей в евро из РФ

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратит прием платежей в евро из российских банков, сделав лишь исключение для собственной дочерней структуры в России –- «Интезы». Об этом сообщает газета «Ведомости».

В заявлении Intesa Sanpaolo говорится, что с 15 января следующего года банк изменит условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки». Поэтому необходимо учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении.

Представители банка Intesa Sanpaolo уточнили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Имеются ввиду банки, расположенные на территории Италии.

Решение Intesa Sanpaolo ограничить прием платежей в евро из России совпадает с периодом, когда банки РФ сталкиваются с прекращением поддержки карт Visa и MasterCard из-за ухода этих платежных систем с российского рынка. Это может привести к усилению сложности с международными платежами для клиентов и компаний из России.

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