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Крупнейший итальянский банк ограничит прием платежей в евро из РФ

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo ограничит прием платежей в евро из России
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Depositphotos

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратит прием платежей в евро из российских банков, сделав лишь исключение для собственной дочерней структуры в России –- «Интезы». Об этом сообщает газета «Ведомости».

В заявлении Intesa Sanpaolo говорится, что с 15 января следующего года банк изменит условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки». Поэтому необходимо учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении.

Представители банка Intesa Sanpaolo уточнили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Имеются ввиду банки, расположенные на территории Италии.

Решение Intesa Sanpaolo ограничить прием платежей в евро из России совпадает с периодом, когда банки РФ сталкиваются с прекращением поддержки карт Visa и MasterCard из-за ухода этих платежных систем с российского рынка. Это может привести к усилению сложности с международными платежами для клиентов и компаний из России.

14 декабря Турция подала заявку на выход из санкционного списка США по Газпромбанку.

Ранее Путин разрешил иностранным покупателям платить за газ не через Газпромбанк.

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