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Названа средняя пенсия работающих в России пенсионеров

В России средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 21 080 рублей в месяц
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

На 1 апреля этого года средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ составила более 21 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По его информации, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года пенсия увеличилась на 250 руб. и достигла 21 080 руб.

На прошлой неделе ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что работающие пенсионеры в России получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа прошлого года. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Эксперт отметил, что максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, что в денежном выражении не будет превышать 437 руб. Однако для большинства российских пенсионеров увеличение будет меньше указанной суммы.

Ранее пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет.

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