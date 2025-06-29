Франция созывает в ООН конференцию по Палестине

МИД: Франция решила провести в июле конференцию по Палестине в ООН

Франция собирается организовать в июле конференцию высокого уровня для мирного решения палестинского вопроса. Об этом сообщил в эфире LCI глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

По словам дипломата, конференция состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Мы хотим провести ее как можно скорее, надеюсь, что это получится в июле, чтобы мы смогли значительно продвинуться в этом (палестинском. — «Газета.Ru») вопросе», — сказал Барро.

Он добавил, что республика и другие европейские страны готовы способствовать улучшению распределения гумпомощи в Газе и обеспечить безопасность ее распределения, чтобы она не доставалась вооруженным группировкам.

В начале июня американский частный Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) не смог передать продовольствие жителям сектора из-за угроз со стороны ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников. Там утверждали, что палестинское радикальное движение хочет само распоряжаться помощью, манипулируя ее распределением и ставя свои собственные интересы выше основных потребностей жителей Газы.

Ранее в Газе пожаловались на отравленную муку из США.