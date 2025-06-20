Wildberries & Russ станет резидентом «Долины Физтеха»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) станет резидентом «Долины Физтеха» Московского физико-технического института (МФТИ). Соглашение об этом подписали глава компании Татьяна Ким и ректор вуза Дмитрий Ливанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Компания примет участие в строительстве объектов инфраструктуры центра «Долины Физтеха» и развитии его научной деятельности. В центре планируют вести разработки в области квантовых технологий, микроэлектроники, фотоники, биотехнологий, искусственного интеллекта и робототехники. Начало его строительства запланировано на 2026 год.

«Бизнес сейчас нуждается в разработках, в то время как образование уже не может существовать в отрыве от практического опыта. И МФТИ с его уникальной научной школой и традициями – отличный партнер для решения общих амбициозных задач. Мы готовы предоставить студентам и исследователям Физтеха мощную прикладную базу – доступ к реальным данным, масштабным проектам и инженерным командам РВБ», — сказала Ким.

Она выразила уверенность, что внимание к студентам и инвестиции в образование обеспечат технологический суверенитет страны и развитие технологий будущего.

В рамках соглашения РВБ и МФТИ планируют запуск совместных образовательных программ, стажировок для студентов в компании, проведение научно-образовательных мероприятий, организацию исследований и поддержку талантливых студентов и школьников.

Как уточнил Дмитрий Ливанов, система Физтеха основана на связи фундаментального образования с передовой наукой и взаимодействием с лидерами отраслей, что делает институт лидером в подготовке научных и инженерных кадров.

«Наше соглашение открывает уникальные возможности: совместные образовательные программы и исследовательские проекты станут полигоном для апробации и внедрения прикладных разработок МФТИ в критически важных областях, таких как искусственный интеллект, оптимизация логистических систем, робототехника и другие», — отметил он.

Ливанов подчеркнул, что сотрудничество позволит талантам Физтеха получить прямой доступ к задачам реального сектора экономики.