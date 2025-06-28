На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свадьба Безоса принесет миллиард долларов в бюджет Италии

Reuters: свадьба Безоса и Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии $1,12 млрд
close
Global Look Press

Свадьба миллиардера Джефа Безоса и Лорен Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии $1,12 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Официально свадьба обошлась молодоженам примерно в $47–56 млн. Однако, по данным министерства туризма Италии, освещение свадьбы в СМИ, а также косвенные расходы на свадьбу принесут в бюджет еще около миллиарда долларов. Около $33,3 млн уйдет на номера в отелях для гостей свадьбы, еще $20,6 млн — на транспортные расходы.

Миллиардер Джефф Безос женился на тележурналистке Лорен Санчес 26 июня. Таблоид Page Six при этом утверждает, что Безос и Санчес заранее поженились в США перед тем, как поехать в Италию.

На мероприятие были приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

Ранее Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для ударов по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами