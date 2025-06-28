Свадьба Безоса принесет миллиард долларов в бюджет Италии

Reuters: свадьба Безоса и Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии $1,12 млрд

Свадьба миллиардера Джефа Безоса и Лорен Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии $1,12 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Официально свадьба обошлась молодоженам примерно в $47–56 млн. Однако, по данным министерства туризма Италии, освещение свадьбы в СМИ, а также косвенные расходы на свадьбу принесут в бюджет еще около миллиарда долларов. Около $33,3 млн уйдет на номера в отелях для гостей свадьбы, еще $20,6 млн — на транспортные расходы.

Миллиардер Джефф Безос женился на тележурналистке Лорен Санчес 26 июня. Таблоид Page Six при этом утверждает, что Безос и Санчес заранее поженились в США перед тем, как поехать в Италию.

На мероприятие были приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

Ранее Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для ударов по Ирану.