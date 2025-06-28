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Основатель Amazon женился

Миллиардер Джефф Безос женился на тележурналистке Лорен Санчес
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CNN

Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес. Об этом сообщил журнал Vogue.

Свадьба прошла в Венеции, праздничные мероприятия проходят с 26 по 28 июня. Таблоид Page Six при этом утверждает, что Безос и Санчес заранее поженились в США перед тем, как поехать в Италию.

Лорен Санчес сменила имя на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на Лорен Санчес Безос.

Телеканал CNBC сообщил, что свадьба обошлась примерно в $47-56 млн.

На мероприятие приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

До этого сообщалось, что бизнесвумен Крис Дженнер с дочерьми посетили пре-пати свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции.

Ранее сообщалось, что Безос подпишет «жесткий» брачный договор с будущей женой.

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