Продажи автомобилей Sollers обрушились в России

Продажи автомобилей Sollers снизились на четверть в мае 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам мая 2025 года в нашей стране было реализовано 735 новых автомобилей Sollers. Это на 26% меньше, чем в том же месяце прошлого года», — отмечается в сообщении.

Более 60% реализованных машин пришлось на коммерческий транспорт семейства Atlant в различных модификациях. Продажи грузовиков Argo за месяц составили 117 экземпляров, пикапов Sollers ST6 — 143 машины.

По итогам пяти месяцев 2025 года Sollers реализовал 3,6 тыс. машин, что на 16% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

До этого стало известно, что в России рекордно снизилось производство легковых автомобилей. По итогам мая 2025 года оно упало на 50% в сравнении с апрелем.

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