На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Hyundai нашел способ обхода санкций для возврата в Россию

Hyundai для возврата в Россию создал схему по обходу санкций
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Корейский автопроизводитель Hyundai разработал схему поставки компонентов для сборки автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил осведомленный источник.

«Hyundai будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», китайская «дочка» их отправит в Казахстан, а уже оттуда они приедут в Россию», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Бизнес Hyundai в Китае не очень успешен, и корейский автопроизводитель решил использовать свою китайскую дочернюю компанию в качестве перевалочной базы для поставки сборочных компонентов в Россию, уточнил источник.

О перспективах и рисках поставок компонентов для сборки Hyundai в России через Китай и Казахстан читайте в материале «Газеты.Ru».

До 2022 года корпорация Hyundai производила автомобили Hyundai и Kia на собственном заводе в Санкт-Петербурге. В настоящее время на этом предприятии российский холдинг «АГР» выпускает автомобили под маркой Solaris. Это кроссоверы Solaris HC, седаны HS и KRS, а также хетчбэки KRX. К концу марта 2025 года завод выпустил 30 тыс. автомобилей Solaris.

Ранее в России на четверть сократились продажи автомобилей Sollers.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами