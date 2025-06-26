Hyundai нашел способ обхода санкций для возврата в Россию

Hyundai для возврата в Россию создал схему по обходу санкций

Корейский автопроизводитель Hyundai разработал схему поставки компонентов для сборки автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил осведомленный источник.

«Hyundai будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», китайская «дочка» их отправит в Казахстан, а уже оттуда они приедут в Россию», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Бизнес Hyundai в Китае не очень успешен, и корейский автопроизводитель решил использовать свою китайскую дочернюю компанию в качестве перевалочной базы для поставки сборочных компонентов в Россию, уточнил источник.

О перспективах и рисках поставок компонентов для сборки Hyundai в России через Китай и Казахстан читайте в материале «Газеты.Ru».

До 2022 года корпорация Hyundai производила автомобили Hyundai и Kia на собственном заводе в Санкт-Петербурге. В настоящее время на этом предприятии российский холдинг «АГР» выпускает автомобили под маркой Solaris. Это кроссоверы Solaris HC, седаны HS и KRS, а также хетчбэки KRX. К концу марта 2025 года завод выпустил 30 тыс. автомобилей Solaris.

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