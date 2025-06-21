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Выплату на ипотеку для многодетных хотят увеличить до 900 тысяч

Аксаков: выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч рублей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России может быть увеличен вдвое — с 450 тыс. до 900 тыс. рублей. Об этом в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума сообщил лава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. Он отметил, что инициатива получила предварительную поддержку и, вероятно, будет учтена при формировании федерального бюджета на следующий год.

Он добавил, что действующие меры, включая материнский капитал, являются частью более широкой программы поддержки рождаемости, однако текущая демографическая ситуация требует дополнительных шагов.

Помимо этого, Аксаков сообщил о подготовке новой программы так называемых семейных инвестиций, старт которой может состояться уже в 2026 году. Рассматривается также возможность использования маткапитала в рамках этой инициативы. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже осенью.

Ранее стало известно, что многодетные смогут оформить региональную выплату на ипотеку через «Госуслуги».

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