Российский посол рассказал, как Норвегия зарабатывает на милитаризации Европы

Предприятия военно-промышленного комплекса Норвегии обогащаются за счет милитаризации Европы, рассказал РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, уже в 2022-2023 гг. Норвегия получила более $115 млрд долларов сверхдоходов.

«Теперь предприятия местного военно-промышленного комплекса обогащаются на так называемом перевооружении, а по сути милитаризации Европы», — пояснил Корчунов.

Дипломат добавил, что местные политики, среди которых бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, а ныне глава минфина Норвегии, недвусмысленно демонстрируют готовность принести насущные социально-экономические потребности своих граждан в жертву воинствующему милитаризму.

До этого генеральный секретарь объединения Марк Рютте говорил, что повышение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП является лишь началом, поскольку в будущем альянс начнет быстро расширять военную промышленность.

Ранее была названа страна, которая примет саммит НАТО в следующем году.