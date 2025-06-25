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Рютте рассказал о динамике расширения военной промышленности НАТО

Рютте: НАТО начнет быстро расширять военную промышленность
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Wolfgang Rattay/Reuters

Повышение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП является лишь началом, поскольку в будущем альянс начнет быстро расширять военную промышленность. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Марк Рютте на пресс-конференции после саммита в Гааге, передает ТАСС.

«Мы согласовали наши оборонные потребности. Теперь пора засучить рукава и реализовывать план значительного укрепления потенциала ВПК», — заявил он.

По словам Рютте, оборонный потенциал альянса будет укреплен «количественно и качественно». Помимо этого, в военной сфере будут созданы «миллионы дополнительных рабочих мест».

До этого стало известно, что итоговое коммюнике стран НАТО на саммите альянса в Гааге не упоминает о перспективах вступления Украины в блок. При этом в заявлении 32 члена НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности».

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса.

Ранее была названа страна, которая примет саммит НАТО в следующем году.

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