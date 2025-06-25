Названа страна, которая примет саммит НАТО в следующем году

Telegraph: саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции

Саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет в Турции. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита НАТО в Гааге.

«Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году», — отмечается в заявлении.

До этого газета писала, что страны — члены НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году.

По информации издания, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. Члены альянса будут ежегодно выделять по меньшей мере 3,5% ВВП на финансирование «основных оборонных потребностей и выполнение целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала». Еще до 1,5% ВВП пойдут на защиту критической инфраструктуры, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, оборону сетей, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.

Отмечалось, что итоговое коммюнике стран НАТО не упоминает о перспективах вступления Украины в блок.

Ранее в НАТО захотели смягчить риторику в адрес России.