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В Петербурге впервые за три года подняли все коммунальные тарифы

РБК: в Петербурге на 13% вырастут тарифы на коммунальные услуги
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Виталий Белоусов/РИА Новости

С 1 июля в Санкт-Петербурге будут увеличены тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем на 12,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Изменения обусловлены «нормами федерального законодательства», сообщили в пресс-службе городского комитета по тарифам», — говорится в публикации.

РБК уточняет, что петербуржцы заметят обновленные тарифы в квитанциях за коммунальные услуги только в августе. Агентство отмечает, что в городе это первое комплексное изменение тарифов с декабря 2022 года.

С 1 июля 2025 года по всей России произойдет плановое повышение коммунальных тарифов. Оно станет одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться.

Самое масштабное повышение тарифов ЖКХ ждет Москву, Новгородскую, Мурманскую, Ярославскую и Ленинградскую области — на 15%. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.

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