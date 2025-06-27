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Cinzano продадут за €100 млн

Campari заявила о продаже брендов Cinzano и Fratelli за €100 млн
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Итальянская компания Campari Group, владеющая такими брендами, как Aperol, Campari и Courvoisier, объявила о продаже своих брендов Cinzano и Frattina, а также бизнеса по производству игристых вин Caffo Group 1915. Информация об этом опубликована на сайте производителя.

Сумма сделки оценивается в €100 миллионов, и ее планируется завершить до конца 2025 года.

Генеральный директор Campari Group Саймон Хант пояснил, что продажа данных брендов связана с оптимизацией портфеля компании. В свою очередь, генеральный директор Caffo Group 1915 Себастьяно Каффо отметил, что приобретение новых брендов позволит компании укрепить свои позиции на международных рынках.

В рамках сделки в собственность Caffo Group 1915 перейдет вновь созданная компания, которой переданы производственные мощности Cinzano и Frattina, сами бренды, запасы готовой продукции и производственное оборудование. При этом производственные мощности Campari Group в Аргентине и Италии, где выпускаются и другие напитки, не являются частью сделки. Между сторонами будет заключено дистрибьюторское соглашение, согласно которому Campari Group продолжит заниматься распространением продукции Cinzano на рынках Аргентины, Испании, Мексики, России, Южной Кореи и Южной Африки. Срок действия этого соглашения не уточняется.

До этого американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (в России деятельность организации запрещена) Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».

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