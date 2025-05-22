Стоимость акций «Газпрома» упала после решения о дивидендах

Цена акций компании «Газпром» рухнула в ходе торгов на Московской бирже после решения совета директоров корпорации не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после сообщения о ситуации с дивидендами акции дешевели на 4,63% (130,18 рубля), достигнув минимума с середины апреля.

22 мая совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. В пресс-службе компании уточнили, что прибыль по результатам года предложено не распределять.

Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.

В марте 2025-го сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Отмечается, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сооснователь Google подарил акции Alphabet на сотни миллионов долларов.