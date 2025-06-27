В Казахстане назвали стоимость строительства АЭС

Саткалиев: стоимость строительства первой АЭС в Казахстане может достичь $14 млрд

Стоимость строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане составит около $14 млрд. Об этом заявил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

«Стоимость будет определяться на основе ТЭО. <...> Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка $14 млрд минимум», — сказал он.

Российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Как сообщило 14 июня казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

До этого Саткалиев уточнил, что Казахстан намерен принять меры для минимизации потенциальных санкционных рисков, связанных с выбором «Росатома» в качестве лидера консорциума.

Ранее в России сообщили о планах доставить малую АЭС на Луну.