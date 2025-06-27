Россиянам рассказали, как получить компенсацию за срыв срока сдачи жилья

Застройщик обязан выплатить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья, однако этот процесс может растянуться на год. Об этом «Москве 24» рассказал адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, ее размер может варьироваться в зависимости от стоимости жилья, ключевой ставки ЦБ и количества просрочки. Процесс взыскания эксперт посоветовал начать с оформления досудебной претензии к застройщику. Если она не будет удовлетворена, можно обратиться в суд.

«Затем, если на счетах застройщика будут деньги, есть все шансы их взыскать. Может быть начислена сумма от 1 до 3% от общей стоимости договора, однако суды часто снижают эту сумму. Поэтому предсказать, сколько потребитель может получить за просрочку, весьма сложно», — подчеркнул Багатурия.

Адвокат добавил, что россияне также могут получить компенсацию за ненадлежащее качество строительства.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что отмена банковских комиссий для застройщиков не приведет к заметному снижению цен на квартиры в России.

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