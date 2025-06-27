Стало известно, подешевеют ли квартиры из-за отмены комиссий для застройщиков

Отмена банковских комиссий для застройщиков не приведет к заметному снижению цен на квартиры в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Разница в динамике цен между новостройками и вторичным рынком обусловлена разными факторами предложения и спроса, действующими на каждом из сегментов рынка. Отмена банковских комиссий для застройщиков, как предполагают некоторые эксперты, не приведет к существенному снижению цен на жилье. Застройщики действительно используют точечные скидки и различные промоакции, чтобы стимулировать спрос в условиях его некоторого сокращения. Впрочем, общее количество сделок остается на достаточно высоком уровне и в сочетании с ограниченным предложением жилья продолжает поддерживать рост цен», — отметила аналитик.

Таким образом, снижение стоимости жилья из-за отмены комиссий маловероятно, заключила Сорокина.

По ее словам, базовый сценарий на второе полугодие 2025 года предполагает умеренный рост цен на новостройки — в пределах 3-5% в среднем по стране. Вторичные квартиры могут подорожать до 6%, особенно в крупных мегаполисах, уверена Сорокина. Она пояснила, что в этих городах наблюдается постоянный дефицит жилья, а спрос на более доступные варианты жилья остается устойчивым, что и стимулирует рост цен.

С весны 2025 года крупные банки, в частности Сбер и ВТБ, отменили банковские комиссии для застройщиков по льготным программам ипотеки, чтобы снизить нагрузку на конечного покупателя и сделать жилье доступнее. Условия ипотеки (ставки, первоначальный взнос) остались прежними.

По данным ЦБ и Cbonds, квадратный метр первичной квартиры в среднем по России сейчас стоит около 202 тыс. рублей, вторичной — 127 тыс. рублей. Условно, новая квартира площадью 49 кв. м может стоить чуть менее 10 млн рублей, а вторичная той же площади — чуть более 6 млн рублей.

Ранее москвичей предупредили о резком подорожании элитных квартир.