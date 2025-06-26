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Стало известно, сколько компаний могут сократить россиянам зарплаты

Каждая шестая опрошенная компания в России может сократить зарплаты
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Depositphotos

Одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. Таковы результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия» (есть у «Газеты.Ru»).

Более того, часть из них (по 3,6% опрошенных) планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или три.

Большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам. При этом 36,5% урежут зарплаты топ-менеджерам.

В 41,4% случаев компании объяснили планируемые сокращения с падением выручки бизнеса и последующей оптимизацией расходов. Каждая четвертая компания (27,6%) проводит автоматизацию процессов. В 17,7% случаев у работников падают объемы задач, что потенциально приводит к снижению оплаты их труда.

Подавляющее большинство компаний-респондентов (93,3%) не сокращали зарплаты в предыдущие два-три года работы.

«Для подавляющего большинства компаний сокращение зарплат — вынужденная мера, к которой руководство прибегает крайне редко. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 настоятельно рекомендовал бизнесу «переходить к экономике высоких зарплат». Поэтому не исключено, что бизнес все-таки пересмотрит внутренние процессы и установит конкурентоспособные зарплаты. Но ожидать этого до конца года все-таки не стоит. Компании, вероятнее всего, начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату», — отметила эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко.

В опросе приняли участие 526 штатных бухгалтеров российских компаний преимущественно из отраслей торговли, производства, строительства, грузоперевозок.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимый для нормальной жизни.

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