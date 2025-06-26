«Лента» объявила о покупке челябинской торговой сети «Молния»

Компания «Лента», которая является одной из крупнейших российских ретейлеров, заключила соглашение о приобретении одного из ведущих розничных сетей Челябинской области «Молл» (развивает бренды «Молния» и Spar). Об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.

«В периметр сделки войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar. В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже одобрила приобретение, которое будет финансироваться за счет собственных средств «Ленты». Сумма сделки при этом не раскрывается.

Планируется, что по результатам сделки магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты». Что касается персонала, он будет сохранен. В качестве положительных изменений от покупки розничных сетей в Челябинской области ожидается, что интеграция распределительных центров с логистической инфраструктурой «Ленты» повысит эффективность доставки и снизит затраты.

6 июня сообщалось, что ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома». Одним из основных претендентов на покупку называют сеть «Лента», которая активно расширяется в этом сегменте. Сообщалось, что переговоры уже идут, но конкретные условия сделки пока не раскрываются.

Ранее «Магнит» приобрел 81,55% акций в «Азбуке вкуса».