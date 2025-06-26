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Аналитик назвал важное преимущество цифрового рубля

Аналитик Беляев: цифровой рубль является хорошим антикоррупционным инструментом
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Shutterstock

Цифровой рубль — хороший инструмент в борьбе с коррупцией. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя намерение Банка России начать в сентябре 2026 года массовое внедрение этого финансового инструмента.

Он отметил, что единственное отличие цифрового рубля от обычного заключается в том, что операции с первым будут осуществляться на платформе Центробанка, а не коммерческих банков.

«Сейчас, когда государство выделяет средства на тот или иной проект, очень сложно отследить, какая часть денег разворована, какая ушла на откаты, а что потрачено на дело. С цифровым рублем все это отслеживается проще, поскольку каждый эмитированный цифровой рубль можно четко пометить», — указал Беляев.

Накануне Банк России направил в Госдуму предложение изменить дату массового внедрения цифрового рубля.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем должны крупнейшие банки РФ, а торговые компании, которые являются их клиентами, открыть свою инфраструктуру для данного инструмента, а также обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с этим видом валюты.

Ранее Путин высказался о внедрении цифрового рубля.

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