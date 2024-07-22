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Россияне с низкими доходами смогут открывать социальные банковские вклады

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для граждан

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Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей, а также социальные банковские счета. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о гражданах, получающих социальную поддержку. Договор с банком будет заключаться в электронной форме через портал «Госуслуги». Закон позволит россиянам открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год, с возможностью их продления на такой же срок, если они по-прежнему будут получать эту поддержку.

Граждане смогут внести на социальный вклад или счет не более 50 тыс. руб. По социальному вкладу банк будет устанавливать свою максимальную процентную ставку по вкладам физических лиц сроком до года. Выплата процентов будет производиться ежемесячно. На сумму до 50 тыс. руб., которая лежит на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату их начисления, а свыше данной суммы — по ставке, установленной в договоре такого счета.

До этого финансист Лазарь Бадалов предупредил, что банковские вклады, включающие инвестиционные продукты, могут быть невыгодными с точки зрения доходности.

Ранее аналитики составили портрет российского вкладчика.

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