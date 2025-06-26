Эксперт назвал правила открытия социальных счетов

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Жанна Ивановская заявила, что для оформления социальных счетов и вкладов необходимо иметь доступ к «Госуслугам» и электронной подписи. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, данные банковские продукты появятся в России с 1 июля 2025 года, они будут действовать для получателей мер соцподдержки.

Агентство уточняет, что одно физическое лицо сможет открыть один социальный счет и один социальный вклад, они могут находиться в разных банках. Вклад при этом не может превышать 50 тыс. руб.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что социальные вклады под улучшенные процентные условия помогут россиянам с невысоким доходом получить значительную выгоду от своих накоплений. Бессараб допустила, что нововведение поможет россиянам решать финансовые проблемы без оформления кредитов в банках под высокие проценты.

Ранее россиянам посоветовали поспешить открыть вклад.