Стало известно, сколько россиян финансово помогают пожилым родственникам

Большинство (68%) опрошенных россиян регулярно или периодически финансово помогают пожилым родственникам. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

25% такой поддержки не оказывают. 7% считают ее ненужной, поскольку пенсионеры обеспечивают себя самостоятельно.

Среди тех, кто оказывает помощь, 53% направляют средства на повседневные нужды, 47% оплачивают лекарства и медицинские услуги, 41% — коммунальные платежи, 31% — аренду жилья или проживание, а 22% помогают с покупкой продуктов.

42% опрошенных ежемесячно выделяют на поддержку от 10 тыс. до 20 тысяч рублей, 17% тратят свыше 20 тыс. рублей, 23% укладываются в сумму до 10 тыс. рублей, остальные затруднились назвать точную сумму. 58% опрошенных оценивают финансовую нагрузку, связанную с уходом, как значительную или критическую, 32% — как умеренную, и только 10% считают ее незначительной. При этом 27% заявили, что расходы на уход составляют более 30% семейного бюджета, 45% — от 10 до 30%, и 28% — менее 10%.

В 32% семей проживают родственники, нуждающиеся в постоянном уходе или поддержке. 57% респондентов заявили, что таких потребностей в их семьях нет, а 11% затруднились ответить. Из числа ухаживающих 49% берут на себя основную ответственность в одиночку, 24% распределяют обязанности между несколькими членами семьи, 18% опираются на государственные пособия и компенсации. 9% привлекают профессиональных помощников или социальные службы.

Из-за необходимости помогать родственникам 36% участников опроса вынуждены отказываться от собственных планов. Среди них 23% откладывают покупку жилья, 19% сокращают расходы на отдых, 17% приостанавливают обучение. 13% не решаются сменить работу или профессию, а остальные сталкиваются с другими финансовыми ограничениями — например, уменьшают накопления или отказываются от крупных покупок.

При этом 59% россиян рассчитывают на помощь близких в старости. 26% не надеются на такую поддержку, а еще 15% не определились. Однако лишь 19% считают, что государство оказывает достаточную помощь семьям, ухаживающим за пожилыми и недееспособными. 13% оценивают ее как частичную, а большинство — 68% — убеждены, что основная ответственность лежит на семьях.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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