Прогнозируется, что в этом году россияне потеряют миллиарды рублей из-за мошенников

В этом году россияне могут лишиться из-за действий мошенников до 350 млрд руб., заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что потери россиян показывают тенденцию к увеличению за прошедшие пять месяцев.

«И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что аналогичные потери за прошлый год оцениваются в 295 млрд руб.

Накануне стало известно, что в Иванове 58-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Все началось с того, что неизвестный, представившись россиянке сотрудником банка, убедил женщину, что ее сбережения якобы находятся под угрозой, и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Доверившись злоумышленнику, горожанка сняла все свои накопления, более 1 млн руб., и перевела их через банкомат на указанные счета. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно заигрывать с телефонными мошенниками.