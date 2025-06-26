На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подготовиться к переносу срока оплаты ЖКУ

Доцент Осянин рассказал о переносе срока оплаты ЖКУ на пять дней
close
Alexander Legky/Global Look Press

Предельный срок оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, заявил «Прайму» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Перенос срока... позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета,» — сказал эксперт.

Он добавил, что изменение сделает оплату ЖКУ после получения зарплаты или иного дохода более удобной.

По словам финансиста, перенос срока намечен на 1 марта 2026 года. Власти намерены создать условия для плавного перехода к новым правилам и дать россиянам достаточно времени на адаптацию. Чтобы подготовиться к изменениям, Осянин рекомендует проверить настройки автоплатежей, следить за информацией о сроках оплаты и планировать свой бюджет соответственно.

До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина предупредила, что с июля ЖКУ подорожают для граждан РФ в среднем на 11,9%. Эксперт считает, что в последующие годы нагрузка на россиян продолжит увеличиваться «более низкими, но существенными темпами», а рост тарифов на коммунальные услуги обгонит инфляцию.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами