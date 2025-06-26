Россиянам рассказали, как подготовиться к переносу срока оплаты ЖКУ

Доцент Осянин рассказал о переносе срока оплаты ЖКУ на пять дней

Предельный срок оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, заявил «Прайму» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Перенос срока... позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета,» — сказал эксперт.

Он добавил, что изменение сделает оплату ЖКУ после получения зарплаты или иного дохода более удобной.

По словам финансиста, перенос срока намечен на 1 марта 2026 года. Власти намерены создать условия для плавного перехода к новым правилам и дать россиянам достаточно времени на адаптацию. Чтобы подготовиться к изменениям, Осянин рекомендует проверить настройки автоплатежей, следить за информацией о сроках оплаты и планировать свой бюджет соответственно.

До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина предупредила, что с июля ЖКУ подорожают для граждан РФ в среднем на 11,9%. Эксперт считает, что в последующие годы нагрузка на россиян продолжит увеличиваться «более низкими, но существенными темпами», а рост тарифов на коммунальные услуги обгонит инфляцию.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.