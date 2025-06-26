В Госдуме решили принять комплекс мер, защищающих пострадавших от недостроев

В России планируется принять комплекс мер, которые защищают пострадавших от недостроев ипотечных заемщиков. Депутаты собираются разработать соответствующий законопроект, а МВД будет отдельно рассматривать случаи затягивания заведения уголовных дел на недобросовестных застройщиков. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В России планируется разработать законопроект, защищающий ипотечных заемщиков. Будем писать в ЦБ, МВД и Минфин. Сейчас люди нам описывают свои ситуации, мы собираем сводную и переправляем ведомствам. Например, МВД будет отдельно рассматривать случаи, когда затягивается заведение уголовных дел [в отношении представителей застройщиков, не достроивших дома]. Также, например, заемщики пожаловались из Калининграда, что их подрядчик присылает видео из Таиланда, где смеется над всеми. Представитель МВД очень заинтересовался этим случаем и рассказал про то, что этот вопрос будет взят на контроль, депортация из Таиланда у нас есть», — отметил Аксененко.

По его словам, меры, которые могут войти в законопроект, обсуждались 24 июня на встрече в парламенте с представителями пострадавших ипотечных заемщиков из 24 регионов страны. Всего в Москву прибыли 27 активистов из Новосибирской, Московской, Свердловской, Ленинградской областей, республик Башкортостан и Саха (Якутия), Татарстан, Карелия и Чувашия. На встрече присутствовали представители ЦБ, Минфина, Минстроя и МВД. Основной темой стали «денежные вопросы»: почему граждане продолжают выплачивать ипотеку за недостроенные дома и вынуждены в кратчайшие сроки доводить объекты до залога, чтобы избежать финансового краха.

«Сегодня важно не перекладывать ответственность между ведомствами, а искать совместное решение. Один из предложенных путей — сделать рекомендации ЦБ обязательными для всех банков, особенно по заявкам от пострадавших. Пока они фактически игнорируются. Также мы рассмотрим инициативу о внедрении чарджбека — механизма возврата средств в случае мошенничества, который уже стал нормой для международных платежных систем. Это могло бы частично компенсировать убытки, особенно при наличии возбужденного уголовного дела. Кроме того, необходимо, чтобы банки не повышали ставку по ипотеке с льготной до рыночной, включая тех заемщиков, у кого платеж уже вырос», — отметил Аксененко.

О масштабах проблемы рассказала глава инициативной группы пострадавших Дарья Елисеева. По ее словам, на сегодняшний день подтверждена информация о 5 тыс. пострадавших и 213 юридических лицах в 44 регионах, деятельность которых имеет признаки системного обмана. Минстрой же называет цифру в 10 800, но реальное количество пострадавших, по мнению Елисеевой, может расти еще как минимум год — ведь обязательные эскроу-счета были введены лишь с марта. Это означает, что даже по уже открытым уголовным делам могут появиться новые эпизоды.

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