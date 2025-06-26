Депутат рассказал о будущем мессенджера Max

Национальный мессенджер Max станет основным каналом служебной связи для государственных служащих, сотрудников бюджетных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса, а также депутатов всех уровней. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Max будет интегрирован с «Госуслугами», поддерживать функции цифрового удостоверения личности и осуществления финансовых операций. Это позволит повысить уровень информационной безопасности и создаст устойчивую экосистему для внутреннего цифрового обмена в стране. Я сам и многие мои знакомые уже установили и используют данное приложение. В настоящее время самый популярный мессенджер в России — Telegram. Месячный охват мессенджера в апреле 2025 года был равен 90,5 млн человек. В мире Telegram стремится к 1 млрд активных пользователей. Если Telegram будет блокировать экстремистские чаты и сайты, то ограничение его работы в России маловероятно», — отметил Никитин.

Он добавил, что при передаче конфиденциальных данных через иностранные платформы возникают риски. Информация становится критическим ресурсом, ее утечка может повлечь серьезные последствия, заключил Никитин.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. Он должен быть зарегистрирован в РФ, иметь аудиторию свыше 500 тыс. пользователей в сутки. По данным Минцифры, российские власти будут развивать национальный сервис на базе мессенджера Max, разработанный компанией VK и запущенный в бета-версии в марте этого года.

Ранее были названы сроки внедрения «Госуслуг» в национальный мессенджер Max.